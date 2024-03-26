محافظ قنا يستقبل وفدا من مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات للتهنئة بشهر رمضان المبارك

استقبل اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، وفد من مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات الخاصة بقنا بقيادة كاترينا ثروت مديرة المدرسة، وعدد من التلاميذ لتقديم التهنئة بمناسبة شهر رمضان المعظم، في لفتة تؤكد تلاحم الشعب المصري مسلمين ومسيحين كنسيج واحد .

وطالب محافظ قنا، مسئولي المدرسة بضرورة غرس وتنمية روح الولاء والانتماء في نفوس أبنائنا وتكثيف برامج التوعية بالمشروعات القومية والتنموية التي تتم على أرض المحافظة وعلى مستوى الجمهورية وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرا إلي إن مدرسة الراهبات الفرنسيسكان من المدارس التاريخية المتميزة بنطاق المحافظة، ولها تاريخ كبير في تخريج أجيال مؤهلين علميا وتربويا، مؤكدا ضرورة الحفاظ على المستوى التعليمي والثقافي والتربوي الذي تقوم به المدرسة.

وأضاف الداودي أن المسلمين والمسيحيين أصحاب ديانات سماوية تؤمن بأن الله تعالى واحد وهو خالق هذا الكون وأن المسلمين والمسيحيين في تلاحم مستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

كما أعربت مديرة مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات، عن تقديرها لمحافظ قنا والقيادات التنفيذية والشعبية على دعمهم المستمر ورعايتهم للعملية التعليمية .