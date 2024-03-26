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الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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شاهد عيان يروي لـ"البوابة نيوز" تفاصيل حريق شقة في فيصل

العقار
العقار
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سادت حالة من الحزن والذهول على سكان شارع الطاهر بمنطقة العشرين فيصل دائرة بولاق الدكرور بالجيزة إثر اندلاع حريق ضخم فجر اليوم الثلاثاء التهم شقة سكنية بالطابق الثاني بعمارة العمدة مما أسفر عن مصرع المحاسب آرميا فرحات ٣٠ عاما هو وطفليه التوأم كيڤين وكيرلس  ٨ سنوات. 

من جانبه أدلى شاهد عيان أ . ع من سكان الشارع لـ"البوابة نيوز" بشهادته عن الحادث : سمعت انا وزوجتي صراخا شديدا من سيدة واطفال والصوت قادم من البلكونة في البداية تخيلت انهم اطفال تلهو الا ان الصوت يرتفع فتوجهنا للبلكونة ورأينا اشتعال النيران ودخان كثيف بشقة سكنية بالطابق الثاني في العقار الملاصق لنا . 

وأضاف الشاهد، هرولنا مسرعين للنزول من العقار خوفا على سلامتنا ومحاولة إنقاذ الجيران وفور نزولنا اتصلنا بالحماية المدنية التي كانت قد تلقت بالفعل البلاغ وخلال 7 دقائق كانت قد وصلت الى الشارع وسيارات الإسعاف . 

ولفت الشاهد إلى قيام الأجهزة المعنية بتأمين السكان والعقارات عبر قطع الغاز والكهرباء مما أنقذ المنطقة من كارثة محققة حال انتشار النيران إلى مواسير الغاز بالاضافة إلى وصول سيارات شرطة لتأمين المواطنين والممتلكات . 

وكانت قد انتدبت النيابة العامة خبراء الادلة الجنائية لمعاينة الحريق كما أمرت بتوقيع الصفحة التشريحية للجثامين بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بدفن الضحايا.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه مصرع محاسب وابنيه التوأم بينما نجت الزوجة.

وبعمل التحريات تبين أنه أثناء لهو طفل من المتوفين بالولاعة امتدت النيران إلي الشقة وتسببت في وفاة الزوج وأبنائه وجري نقل المتوفين إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

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بمنطقة العشرين فيصل بولاق الداكرور الحماية المدنية حريق داخل شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور