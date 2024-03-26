قائمة مسلسلات النصف الثاني من رمضان.. أبرزها جودر وفراولة ومليحة

يشهد النصف الثاني من رمضان ابتداء من اليوم الثلاثاء نجوم جدد بأعمال وقضايا مختلفة ما بين الكوميدى الاجتماعى والإثارة والتشويق عقب انتهاء عرض حلقات النصف الأول من رمضان، وأبرز نجوم النصف الثاني ياسر جلال ونيللى كريم وآسر ياسين ودياب وشريف منير.

ويقدم ياسر جلال اليوم الحلقة الأولى من مسلسل “جودر” على قناة ON في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا.

بينما يقدم النجم آسر ياسين "بدون سباق إنذار" مع عائشة بن أحمد على قناة DMC في تمام الساعة 6:15 مساء، والإعادة في الساعة 5 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 12 ظهراً.

ويلتقى الجمهور الليلة مع جرعة كوميديا بمسلسل “فراولة” بطولة النجمة نيللي كريم على قناة DMC في تمام الساعة 7:45 دقيقة، والإعادة 8:15 صباحا، ويعاد مرة أخرى الساعة 1:45 ظهرا

اما دياب فيقدم مسلسل مليحة على قناة ON في تمام الساعة 11:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 8:15 صباحا، وعلى قناة CBC في تمام الساعة 6:05 مساء، والإعادة في تمام الساعة 9:45 صباحاً، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحاً والإعادة الثانية 8:15 صباحا

على صعيد آخر يعرض مسلسل “بقينا اتنين” بطولة شريف منير و رانيا يوسف على قناة CBC، في تمام الساعة 12 منتصف الليل والإعادة 6:30 صباحاً والإعادة الثانية 11:15 صباحاً