وكيل صحة البحيرة يكرم المستشفيات الفائزة بجوائز من المنظمة العالمية للجلطات المخية

كرم الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، مستشفيات كفر الدوار العام وإيتاي البارود وصدر دمنهور ورشيد، الفائزين بجوائز المنظمة العالمية للجلطات المخية (World Stroke Organization) خلال الربع الرابع من عام 2023.

وتعد هذه الجوائز إنجازًا متكررًا لمستشفيات مديرية الصحة بالبحيرة، حيث سبق لها الفوز بجوائز من المنظمة العالمية للجلطات المخية على مدار العام، وذلك نظرًا لأداء وحدات إذابة الجلطة الدماغية المتميز في تلك المستشفيات.

ويجدر بالذكر أن محافظة البحيرة هي المحافظة الوحيدة في الجمهورية التي تضم 5 وحدات تابعة لوزارة الصحة لإذابة الجلطة الدماغية. بالإضافة إلى المستشفيات الأربع السابقة التي تتبع مديرية الصحة بالبحيرة، يوجد أيضًا وحدة لإذابة الجلطات الدماغية في مستشفى دمنهور التعليمي.

وتحدث الدكتور هاني جميعة مع كل فريق على حدة، لمناقشة البيانات والإحصائيات المتعلقة بالمرضى. أكد لهم أهمية عمل تلك الوحدات في إنقاذ حياة الآلاف من المرضى مجانًا من مخاطر السكتة الدماغية، حيث تعتبر السكتة الدماغية ثاني أسباب الوفاة والسبب الأول للإعاقة.

وشدد الدكتور هاني جميعة على أهمية الدور التوعوي في مجال إذابة الجلطة الدماغية وضرورة نشر الوعي بأهمية العلاج السريع للمرضى. حث الجميع على نشر ثقافة الاهتمام والتوجه السريع إلى المستشفى عند ظهور أعراض الجلطة الدماغية.

وكما أكد أن هذه الخدمة تقدم مجانًا للمرضى.

وأخيرًا، أشار الدكتور هاني جميعة إلى أهمية نشر الوعي بالأعراض الأولية للجلطة الدماغية وضرورة التوجه إلى المستشفى في غضون أربع ساعات من ظظهور الأعراض.