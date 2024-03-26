الإحصاء: 121.9 مليار دولار إجمالي متحصلات النقد الأجنبي عام 2022/2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، النشرة السنوية لإحصاءات متحصلات ومدفوعات النقد الأجنبي "عام 2022/2023"، ومن أهم المؤشرات بلغ إجمالي متحصلات النقد الأجنبي لتصل إلى 121.9 مليار دولار أمريكي عام 2022/2023 مقابل 160,5 مليار دولار أمريكي عام 2021/2022 بنسبة انخفاض قدرها 24.0% نتيجة انخفاض المتحصلات الحكومية حيث بلغت 2.4 مليار دولار أمريكي 2022/2023.

وأشار الجهاز إلى أن إجمالي مدفوعات النقد الأجنبي لتصل إلى 135.0 مليار دولار أمريكي عام 2022/2023 مقابل 185,3 مليار دولار أمريكي عام 2021/2022 بنسبة انخفاض قدرها 27.1%.

ويرجع ذلك الانخفاض إلى انخفاض المدفوعات على الحساب المالي (استثمارات الحافظة ) لتصل إلى 7.6 مليار دولار أمريكي عام 2022/2023 مقابل 32.3 مليار دولار أمريكي في العام السابق

وجاءت مجموعة دول جامعة الدول العربية على رأس المجموعات الدولية اسهاماً في متحصلات النقد الأجنبي الوافدة خلال عام 2022/2023 بقيمة 45.6 مليار دولار أمريكي وبنسبة 37.4% من إجمالي المتحصلات وتتصدر تلك الدول المملكة العربية السعودية حيث بلغت إجمالي المتحصلات 18.3 مليار دولار أمريكي بنسبة 15.0% من إجمالي متحصلات الدول العربية يليها دولة الإمارات العربية المتحدة حيث بلغت 12.8 مليار دولار أمريكي.

وجاءت مجموعة دول القارة الأوروبية على رأس المجموعات الدولية المستقبلة لمدفوعات النقد الأجنبي المغادرة خلال عام 2022/ بقيمة 48.1 مليار دولار أمريكي من إجمالي المدفوعات وبنسبة 35.6% من أجمالي المدفوعات وتتصدر تلك الدول المملكة المتحدة بقيمة مدفوعات 12.2 مليار دولار أمريكي يليها المانيا بقيمة 6.6مليار دولار أمريكي.

كما ارتفعت قيمة التعاملات النقدية (متحصلات ومدفوعات ) مع دول الكوميسا (مصر عضو بها) بنسبة ارتفاع قدرها 25.9% لتصل إلى 3.80مليار دولار مقابل 3.01 مليار دولار في العام السابق، وحقق ميزان المعاملات النقدية فائض يصل الى 1.73 مليار دولار عام 2022/2023.

بينما انخفضت قيمة التعاملات النقدية (متحصلات ومدفوعات) مع دول الاتحاد الأوروبي (EU) (مصر ليست عضو بها) لتصل إلى 47.5 مليار دولار مقابل 53,8 مليار دولار في العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 11.6% مع انخفاض عجز ميزان المعاملات النقدية الى 5.1 مليار دولار عام 2022/2023 مقابل 14.0مليار دولار في العام السابق.