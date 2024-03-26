بالفيديو.. المرور: كثافات أعلى الكورنيش وسيولة مرورية بصلاح سالم

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، على فضائية "مصر الأولى" تفاصيل الحالة المرورية، اليوم الثلاثاء.

وقالت الإعلامية هالة الحملاوي، إن منطقة الكورنيش تشهد كثافات مرورية متحركة، تبدأ من المظلات وتستمر حتى منطقة وسط البلد، كما تمتد الكثافات إلى الطريق السطحي، لتشمل شارع رمسيس وامتداده، مشيرة إلى أن سيولة مرورية في طريق صلاح سالم والفسطاط وصولا للقلعة، ونفق الملك الصالح، وتقاطعه عند طريق الكورنيش، الذي انتظمت عليه حركة السيارات وصولا للمعادي وحلوان، أما عن منطقة الكورنيش وحتى منطقة وسط البلد يشهد كثافات مرورية متحركة، ونفس الأمر في الاتجاه المعاكس.

وأضافت "الحملاوي" أن هناك سيولة مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان وأعلى كوبري 15 مايو، المتجه إلى ميدان لبنان، وعند شارع السودان وأمام محطة مترو الجامعة ظهرت كثافات مرتفعة للقادم من كوبري فيصل وحتى مناطق الدقي، وتشهد معظم شوارع الجيزة سيولة مرورية، ماعدا الشوارع المغلقة بسبب بعض أعمال التطوير.

وتابعت، أن شوارع الإسماعيلية وسوهاج، ففي محافظة الإسماعيلية يشهد طريق عثمان أحمد عثمان الرابط بين الجامعة والاستاد ومجمع المحاكم سيولة مرورية، أما عن الطريق على الكورنيش فيشهد سيولة مرورية حتى مبنى المحافظة والجامعة.

أما الطرق المؤدية للإسماعيلية فتشهد سيولة مرورية، خاصة الطريق الصحراوي من القاهرة، ولكن طريق الإسماعيلية الزراعي القادم من الزقازيق يشهد بعض الكثافات المرورية ولكنها متحركة.

وفي محافظة سوهاج، فتشهد الطرق حول محطة قطار سوهاج كثافات نسبية، أما طريق عبدالمنعم رياض فيشهد سيولة مرورية، وكثافات حول مستشفى جامعة سوهاج وكثافات مرورية غير مؤثرة ولكنها تزيد عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير.