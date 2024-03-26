الداخلية تواصل جهود مكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية

واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديريتى أمن (الدقهلية، المنوفية) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

مديرية أمن الدقهلية

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر)، وبحوزته (10 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- بندقية آلية وعدد من الطلقات- دراجة نارية "بدون لوحات").

مديرية أمن المنوفية

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة قويسنا)، وبحوزته (5 كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد محلى وطلقتين لذات العيار).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (650 ألف جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.