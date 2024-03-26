تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و992 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 992 شاحنة و80 سيارة.

وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 435 شاحنة و75 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 557 شاحنة و5 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل بينما تغادر السفينتين دليلة والحرية 2 فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 ودليلة وغادرت السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس.

كما شهد ميناء نويبع تداول 2900 طن بضائع و360 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتى، اور وسينا.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1590 راكبًا بموانيها.