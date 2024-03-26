طقس مطروح.. شتوي معتدل مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

شهدت مدينة مرسى مطروح والساحل الشمالي الغربي، اليوم الثلاثاء، طقسا شتويا معتدلا مع ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة خاصة خلال النهار ونشاط خفيف للرياح العكسية الشمالية الغربية، والرياح المحلية المثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

وسجلت درجة الحرارة العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة مئوية، ونشطت الرياح العكسية الشمالية الغربية الرطبة القادمة من البحر المتوسط، وبلغت سرعتها 14 كم/ساعة، وسجلت نسبة الرطوبة 52٪، ولكن دون تساقط الأمطار على السواحل الشمالية، أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه أقل من المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

من جانبها، أعلنت الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة مع التنسيق وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح؛ استعداداتها وجاهزيتها لمواجهة أي تغيرات مناخية حال حدوث ذلك.