دراسة جديدة تكشف عن أماكن وجود البشر الأوائل بعد ارتحالهم من أفريقيا

كشفت دراسة جديدة عن أماكن وجود البشر الأوائل بعد ارتحالهم من أفريقيا، حيث أشار العلماء إلى أن هذه المجموعات من الصيادين وجامعي الثمار ويبدو أنها ظلت موجودة لآلاف السنين كمجموعة سكانية متجانسة في مركز جغرافي يمتد عبر إيران وجنوب شرق العراق وشمال شرق السعودية قبل أن تستقر في كل أنحاء آسيا وأوروبا قبل 45 ألف عام تقريبا.

واستندت النتائج التي توصل إليها العلماء إلى مجموعات بيانات الجينوم البشرية المستمدة من الحمض النووى القديم ومجموعات الجينات الحديثة، بالإضافة إلى الأدلة البيئية القديمة التي أظهرت أن هذه المنطقة كانت تمثل موطنًا مثاليا لهم .

وكان قد أطلق الباحثون على هذه المنطقة اسم مركز لهؤلاء البشر والذين ربما كان عددهم يقدر بالآلاف فقط قبل أن يواصلوا رحلتهم بعد مرور آلاف السنين إلى مناطق أبعد.

وأضاف لوكا بأغاني عالم الأنثروبولوجيا الجزيئية بجامعة بادوفا في إيطاليا، أنه قدم نتائج أول صورة كاملة عن مكان وجود أسلاف جميع غير الأفارقة الحاليين في المراحل المبكرة من الاستعمار.

كما قال مايكل بيتراغليا عالم الأنثروبولوجيا ومدير مركز الأبحاث الأسترالي للتطور البشري في جامعة غريفيث: إن الدراسة هي قصة عنا وعن تاريخنا، وكان هدفنا هو إماطة اللثام عن بعض الغموض حول تطورنا وتفرقنا في جميع أنحاء العالم.

وتابع: سمح لنا الجمع بين النماذج الجينية والبيئية القديمة بالتنبؤ بالموقع الذي أقام فيه السكان الأوائل بمجرد ارتحالهم من أفريقيا.

واستفادت الدراسة من بيانات الجينوم البشري الحديثة والقديمة عن الشعوب الأوروبية والآسيوية.

وقال ليوناردو فاليني عالم الأنثروبولوجيا الجزيئية في جامعة بادوفا الإيطالية وجامعة ماينتس في ألمانيا: لقد وجدنا أقدم بيانات الجينوم البشري، التي يعود تاريخها إلى ما بين 35 ألفا إلى 45 ألف سنة مضت وهو أمر مفيد على وجه الخصوص.

وابتكر الباحثون طريقة لتفكيك الاختلاط الجيني الواسع النطاق للسكان والذي حدث منذ انتشار البشر الأوائل خارج المركز من أجل تحديد هذه المنطقة.

وكانت هناك رحلات سابقة على نطاق صغير لأوائل البشر خارج أفريقيا قبل الهجرة المحورية التي تمت قبل ما بين 60 ألفا إلى 70 ألف عام وولكن يبدو أن هذه الرحلات لم تصل إلى وجهتها في نهاية المطاف.