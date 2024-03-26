احتفالًا بليلة القدر.. تكريم حفظة القرآن وافتتاح أعمال تطوير مسجد الصحابة بشرم الشيخ

أجرى اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، جولة تفقدية تابع فيها أعمال تطوير وصيانة مسجد الصحابة بمنطقة السوق القديم بشرم الشيخ، امتدت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وأشار المحافظ إلى أن الأعمال تشمل صيانة المسجد من الداخل والخارج، والفرش والإنارة بالاضافة لاعمال الصيانة الخارجية للمسجد، وصيانة النافورة واللاند سكيب.

وشدد المحافظ على الحفاظ على المظهر التراثي للمسجد حيث انه مزار مهم لجميع ضيوف المحافظة بالإضافة الي انه مزار رئيسي في جميع البرامج السياحية بشرم الشيخ من مختلف الجنسيات، لافتا ان افتتاح أعمال التطوير سيجرى افتتاحها في ليلة القدر حيث سيتم به تكريم حفظة القران الكريم من أبناء المحافظة.

وفي نفس السياق تفقد المحافظ أعمال التطوير بالسوق القديم وخاصة مصر القديمة مشددا علي الالتزام بالتعليمات الصادرة بالمواعيد المقررة لدخول السيارات للسوق مساء لافساح الطريق لرواد وزوار السوق القديم.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء محمد شعير شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، والشيخ السيد غيط مدير عام اوقاف جنوب سيناء، مستشاري المحافظ.

كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد اعتمد أول شهادتين في مجال ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الدرجة الأولى الفئة ( أ )، الأولى لمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، والثانية لمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

جدير بالذكر أن هذه الشهادة تأخذ في عين الاعتبار كل ما يتصل بالمسجد مبنى ومعنى من حيث العمارة والصيانة والأداء الدعوي، وعلى أن يتم إعادة تقييم وضع وأداء المساجد التي تحصل على هذه الشهادة كل ثلاث سنوات لمراجعة مدى حفاظها واستمرارها على المستوى التي وصلت إليه.

ويعد مسجد الصحابة، إحدى التحف المعمارية التى يتخذها السائحون قبلة لهم عندما تطأ أقدامهم مدينة شرم الشيخ، حيث أنشئ المسجد بمنطقة السوق التجارى القديم ووضع حجر الأساس له فى ١٠ يناير ٢٠١١ وافتتح فى ٢٤ مارس ٢٠١٧ ليصبح أحد معالم المدينة السياحية، أقيم المسجد على مساحة ٣ آلاف متر، بتكلفة بلغت ٣٠ مليون جنيه، ويشتمل على مئذنتين ارتفاع كل منهما ٧٦ مترا، وعدد كبير من القباب، ويستوعب أكثر من ٣ آلاف مصل، ويصل ارتفاع صحنه الرئيسى إلى ٣٦ مترا على مساحة ١٨٠٠ متر ويسع ٨٠٠ مصل، وداخله رواق به مظلتان للصلاة، و٣٦ دورة مياه، هذا بجانب المبانى الخدمية والوحدات التجارية التى تعمل كوقف للمسجد، ليكون بذلك مسجد الصحابة ثانى أكبر المساجد فى مدينة شرم الشيخ بعد مسجد المصطفى.

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