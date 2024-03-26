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الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

مي عمر: مقدرش اعيش مع راجل خاين ولو حصل من محمد سامي حاجة رد فعلي كبير

مى عمر
مى عمر
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كشفت الفنانة مي عمر عن طريقة غيرتها على زوجها المخرج محمد سامي قائلة: "انا بغير بس مبحبش أبيّن، بغير من حاجات هبلة، وبقول انا اتضايقت لو حصل حاجة معينة، وهو محترم وبيراعي الحتة دي".

وقالت مي عمر، خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "لو حصل من محمد سامي حاجة، هيبقى رد فعلي كبير، لأن الخيانة مش حاجة سهلة ومش هقدر اتقبلها، وانا مش همشي ورا الإشاعات، ولو وصل الأمر للخيانة مستحيل أعمل نفسي مش واخدة بالي، ومقدرش أبقى مع واحد بيخوني، ومش حاسة إني هقدر استحمل الخيانة، ومش بغير من حبه لبناته".



https://fb.watch/r1DvypA_14/

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