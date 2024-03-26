قوات الاحتلال تداهم عددًا من منازل الفلسطينيين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، شنت قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش على عدة منازل للفلسطينيين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم. حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت "وفا" بأن الحملة استهدفت منازل في المنطقة المجاورة للمدخل الجنوبي للبلدة، المعروفة باسم "النشاش" والتي تخص أبناء المرحوم محمود رشيد عوض.

وأوضحت "وفا" أن القوات قامت بتفتيش دقيق للمنازل قبل أن تنسحب دون تسجيل أي اعتقالات.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وانتهاكاته واقتحاماته المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي.