صعقته آلة زراعية.. دفن جثة طفل إثر تعرضه لماس كهربائي بالشيخ زايد

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول مصرع طفلا إثر صعقه بالكهرباء بمدينة الشيخ زايد، وصرحت بدفن جثمانه عقب مناظرته والاطلاع على تقرير الطب الشرعي بسبب وفاته، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية أن، الطفل يقارب العشر سنوات من عمره والسبب وراء وفاته هو اقترابه وحده من إحدى المعدات الزراعية، فصعته، ولا شبهة جنائية وراء الحادث.

البداية بتلقى مأمور قسم شرطة الشيخ زايد إخطارا من إدارة شرطة النجدة، من إحدى المستشفيات بوصول جثة صبي إثر دعاء صعق كهربي.

وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أن صبيًا في منتصف العقد الثاني فارق الحياة نتيجة تعرضه لصعق كهربائي من إحدى المعدات الزراعية