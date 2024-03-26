مي عمر: والدي من الفلاحين وكان قافل علينا جدًا.. وفسخت خطوبتي من محمد سامي

علقت الفنانة مي عمر على تكهنات شعورها بالغيرة من نجاح مسلسل جعفر العمدة للمخرج محمد سامى زوجها وعدم مشاركتها فيه قائلة: "محصلش إني غيرت من نجاح جعفر العمدة، رغم إنه كسر الدنيا، وأحب محمد سامى ينجح أكتر مني، وكنت أسعد واحدة بنجاحه، واحنا صحاب جدًا ودي أهم ميزة في الجواز، وهوايتنا واحدة تقريبًا، وبنستمتع بالحياة مع بعض، ومن قبل الارتباط، كنت أي مشكلة آلجأ لمحمد سامي أول واحد".

وقالت مي عمر، خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "اتخطبنا أنا وسامي وفسخنا الخطوبة وبعدها رجعنا تاني، لإن بابا كان خايف عليا، وبابا بيخاف علينا جدًا لأننا 4 بنات، وهو من الفلاحين، كان قافل علينا جدًا، ولينا مواعيد وحدود في البيت، وكان أخرى في الرحلات والخروج دريم بارك، وفي بداية جوازنا كان كل مشاكلنا إني عايزة أخرج كتير، بابا شاف محمد قبل كده وهو بيتخانق، فاتوتر شوية، وكان خايف يتغير عليا، وكان قلقان عليا، لكن أكتر حاجة بحبها في محمد سامي حنيته".



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