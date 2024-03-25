ما ينوب المخلص إلا الموت.. وفاة شاب إثر إصابته خلال فض مشاجرة بالفيوم

شهدت غرفة العناية المركزة بمستشفى سنورس المركزي بمحافظة الفيوم اليوم وفاة شاب في نهاية العقد الثالث من عمره بعد غيبوبة تامة على جهاز التنفس الصناعي استمرت لمدة 40 يوما، إثر تعرضه أثناء قيامه بفض مشاجرة حال عودته من عمله كما من المرجح تشييع الجثمان عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وتسليم الجثة إلى أسرته.

واتشح مركز سنورس بمحافظة الفيوم بالسواد حزنا على وفاة الشاب أسامه عمر أثناء قيامه بفض مشاجرة بشارع أبو عيطه بمركز سنورس بمحافظة الفيوم .

وقال حسام عفيفي أحد أصدقاء اسامه" لقد رحلت روحه وستبقى أفعاله وأخلاق فى قلوب الجميع، مركز سنورس بأكمله اتشح بالسواد حزنا عليه ونعزى أنفسنا فى وفاة الشاب ضحيه الشهامه" ،

وروى أحمد خالد شاهد، عيان على الواقعة، قائلا: أسامة ماكنش طرف في الخناقة، دي كانت بين سائقي تكاتك على أولوية المرور في أحد الشوارع بمنطقة أبو عيطة بمركز سنورس بالفيوم، ولكن أسامة وقتها كان بيحاول يمنع حدوث مشكلة.

وتابع: قام أحد أطراف المشاجرة بضرب أسامة بآلة حادة على رأسه أثناء وقوفه لفض الشجار، ليسقط على الأرض غارقًا في دمائه، وتم نقله إلى المستشفى.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، بلاغا من مأمور قسم شرطة سنورس يفيد تلقيه إخطار من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بدائرة المركز، وسقوط مصاب، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين سائقين على أولوية الركوب، وتسببت المشاجرة في إصابة شاب يدعى أسامة عمر 39 عاما ومقيم بمركز سنورس، وتم نقله إلى مستشفى سنورس المركزي ووضعه داخل قسم العناية المركزه لخطورة حالته.

وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.