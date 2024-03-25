في أكبر مائدة إفطار.. وزير الرياضة يشارك شباب وأهالي المطرية إفطار "١٥ رمضان "

شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، شباب وأهالي المطرية، إفطار "١٥ رمضان "، والذي ينظمه مجموعة من شباب وأهالي المطرية على مدار سنوات، احياءً للقيم والعادات المصرية الأصيلة.

وجاء حضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تلبية لدعوة شباب المطرية، ووفاء بالوعد بحضور النسخة الحالية من الإفطار خلال لقاء سيادته بمنظمي الإفطار العام الماضي.

ووجه شباب المطرية وأهاليها الشكر للدكتور اشرف صبحي لحضوره الإفطار، الذي يتم تنظيمه منذ عام 2013 كأطول مائدة رمضانية.

ومن جانبه، وجه وزير الشباب والرياضة الشكر لشباب وأهالي المطربة على الدعوة لمشاركتهم الإفطار، مثنيًا على مجهودات شباب وأهالي المطرية في خدمة المجتمع واحياء القيم الايجابية والترابط المجتمعي من خلال هذا الحدث السنوى الهام.

حضر الإفطار فضيلة الشيخ الدكتور أسامه الأزهري - مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، والسفيرة نبيلة مكرم - وزير الهجرة السابقة ورئيس مجلس ادارة مؤسسة فاهم للدعم النفسي، الدكتور عبد الله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، وعددا من السادة نواب مجلسي النواب والشيوخ، وعددًا من السفراء والشخصيات الدولية والإعلاميين ومشاهير السوشيال ميديا، والمؤثرين.