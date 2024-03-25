"سما جمعة" الأولى في "التحدث بالفصحى" المرحلة الثانوية بجنوب سيناء

اعتمد محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، نتيجة تصفيات مسابقة "التحدث بالفصحى وتعميق النحو"، للعام الدراسي 2023/2024، على مستوى المديرية، التي أسفرت عن فوز الطالبة سما جمعة محمد إبراهيم، من مدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الرسمية لغات براس سدر، بالمركز الأول على مستوى المحافظة جنوب سيناء وتأهلها للتصفية على مستوى الجمهورية.

وهنأ وكيل الوزارة الطالبة سما جمعة محمد إبراهيم، متمنيا لها التوفيق في التصفية على مستوى الجمهورية، كما هنأ مدراستها وإداراتها وتوجيه اللغة العربية، موجها كل الشكر والتقدير لأسرة فريق توجيه اللغة العربية بقيادة إبراهيم هجرس الموجه العام.

هدف المسابقة

وتهدف المسابقة، إلى رفع مستوى الطلاب في اللغة العربية ومهاراتها الأربع: "الاستماع، والكلام، والقراءة، والكتابة"، والمساعدة في إحياء فن الخطابة المرتجلة التي تبني الشخصية الفعّـالة، ورفع مستوى الطلاب في الإلقاء الشعري المعبر، الذي يؤدي إلى ارتقاء الأسلوب والنطق السليم وتمثيل المعاني والتذوق اللغوي والأدبي، وتنشيط مهارة التحدث بالفصحى فيما يريد الطالب التعبير عنه والتحاور فيه، مؤكدة على أن معايير تقييم الطلاب المتسابقين تتمثل في ثلاثة مجالات هي؛ التحدث باللغة العربية الفصحى، والخطابة، والإلقاء الشعري، وذلك بالإضافة إلى اختبار تحريري موضوعي للوصول إلى أعلى مستوى من التواصل اللغوي الفعال والمؤثر.

كان محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، قد شهد الأسبوع الماضي، فاعليات التصفيات النهائية لمسابقة "التحدث بالفصحى وتعميق النحو" والتي يشرف عليها توجيه اللغة العربية بقيادة الموجه العام للغة العربية إبراهيم هجرس، والمقامة بمدرسة رفاعة الطهطاوي الإعدادية بإدارة طور سيناء، وحضور لجنة التحكيم برئاسة إبراهيم هجرس الموجه العام لمادة اللغة العربية، وأمل السحراوي موجه اللغة العربية بإدارة طور سيناء وحسين حميد موجه اللغة العربية بإدارة الطور، وسحر سلطان موجه اللغة العربية بديوان المديرية، وسليمان أبو الفضل موجه اللغة العربية بديوان المديرية. ولاقت مشاركات الطلاب استحسان وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، ودعاهم للاعتزاز باللغة العربية فهي لغتنا الأم.