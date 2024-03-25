اعتراض ميسيسيبي.. ثورة الولايات الجمهورية ضد التصويت غير القانونى فى الانتخابات الرئاسية نوفمبر 2024

سؤال عاجل قبل سبعة أشهر من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.. أثارت رسالة من وزير خارجية ولاية ميسيسيبي موجهة إلى وزارة العدل ضجة. تتعارض هذه الرسالة مع مرسوم صادر عن الرئيس الحالي للولايات المتحدة، جو بايدن، الذي يحاول تسجيل المدانين غير المؤهلين والمهاجرين غير الشرعيين في القوائم الانتخابية (المصدر: مسئول كبير في الولاية الحمراء يطالب بإجابات على أمر بايدن التنفيذي "لمحاولة تسجيل المهاجرين غير الشرعيين" للتصويت، بقلم: أندرو مارك ميلر، فوكس نيوز، في ١١ مارس ٢٠٢٤).

مايكل واتسون

كتب وزير خارجية ولاية ميسيسيبي مايكل واتسون في رسالة الأسبوع الماضي إلى المدعي العام ميريك جارلاند: "كما تعلمون، أصدر الرئيس بايدن في ٧ مارس ٢٠٢١ الأمر التنفيذي رقم ١٤٠١٩ الذي يهدف إلى تحويل وكالات وزارة العدل عن مهامها التاريخية المتمثلة في إنفاذ القانون الصارم، لتكليفها بتسجيل الناخبين ومراقبة إجراءات التصويت.. هذا تدخل في شئون الولاية وإساءة استخدام الإيرادات والموارد الفيدرالية.. علاوة على ذلك، يبدو أن هذه الجهود دفعت الوكالات الخاضعة لمسئوليتك إلى محاولة تسجيل الأشخاص للتصويت، بما في ذلك المجرمين الذين يحتمل أن يكونوا غير مؤهلين، واستمالة المسئولين الحكوميين والمحليين لتحقيق هذا الهدف". ولكن ماذا يغطي هذا المرسوم الشهير رقم ١٤٠١٩؟ وقد تم التوقيع على المرسوم المعني من قبل الرئيس الحالي للولايات المتحدة وتم تقديمه كأداة في مكافحة التمييز العنصري وقبل كل شيء "حماية الحق في التصويت". ويُطلب من الجهات الحكومية "النظر في سبل توسيع فرص المواطنين للتسجيل للتصويت والحصول على معلومات حول العملية الانتخابية، وكذلك حق المشاركة فيها".

ما يخشاه وزير الخارجية مايكل واتسون هو التعديل الجوهري للاتفاقيات مع السجون التي تلزم "خدمات مارشال" بتوفير "مواد لتسهيل التسجيل في القوائم الانتخابية، وبالتالي تسهيل التصويت البريدي، أي تعديل ما يقرب من ٩٣٦ عقدًا أو اتفاقية حكومية دولية لتنفيذ التواطؤ المحلي في التسجيل المحتمل للسجناء غير المؤهلين للتصويت.

وقال الوزير واتسون لشبكة فوكس نيوز ديجيتال: "سامحوني على عدم ثقتي في إدارة بايدن، لكن في ميسيسيبي لدينا لوائح صارمة تنطبق على الناخبين المجرمين؛ هناك جرائم تحرم الناس من حقوقهم في ولايتنا، ولا أعتقد أن إدارة بايدن تهتم بوضع النقاط على الحروف عندما يتعلق الأمر بالتأكد من حق هؤلاء الأشخاص في التصويت أو عدم التصويت.. سيقومون بتسجيلهم للتصويت، بما في ذلك الأجانب غير الشرعيين في السجن".

من سيضمن إمكانية تتبع العملية وموثوقيتها؟ يقدم العديد من مقدمي الخدمات خدمات تسجيل الناخبين وجمع الأصوات من مصادر خارجية، لكن هذه الكيانات حزبية. تم الإبلاغ عن العديد من الحالات الموثقة وفقًا لواتسون، ويظل الخطر قائمًا بتدخل هذه المجموعات الحزبية الصغيرة ضمن عملية التصويت في ولاية ميسيسيبي أو في أى ولاية أخرى.

تتناول الرسالة بشكل خاص المخاطر القانونية المرتبطة بمشاركة المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين في سجون ميسيسيبي، والذين يمكن تسجيلهم في القوائم الانتخابية من خلال هذا المرسوم؛ المخاطر التي تعرضهم بالتأكيد إلى ما هو أبعد من وضعهم كمهاجرين.

واصل الوزير واتسون "إذا نظرت إلى ما يحدث على الحدود الجنوبية، عندما يدخل الأجانب غير الشرعيين إلى بلادنا، تخيل المدى الذي ستذهب إليه هذه الإدارة لتسجيلهم للتصويت. إنها مسألة سيطرة. يتعلق الأمر بالحفاظ على قوتهم وهذا يضع بلادنا في وضع رهيب". وخلص الوزير واتسون إلى أنه "من المثير للصدمة للغاية أن إدارة بايدن تنفق أموال دافعي الضرائب وتبدد موارد حيوية لإنفاذ القانون".

أليخاندرو مايوركاس

الهجرة الجماعية والسباق الانتخابي

دافع وزير الأمن الداخلي للولايات المتحدة أليخاندرو مايوركاس عن خط سياسي مثير للجدل يهدف إلى السماح لـ٣٠ ألف مهاجر بدخول الولايات المتحدة جوًا كل شهر، واصفًا ذلك بأنه "عنصر أساسي" في إدارة أزمة الحدود في جنوب البلاد.

ومع ذلك، فقد تم الطعن في هذه السياسة ورفع دعاوى قضائية ضدها في المحاكم من قبل حوالي عشرين ولاية من الحزب الجمهوري الذي تمرد ضد هذا البرنامج المخصص للكوبيين والهايتيين والنيكاراجويين والفنزويليين. ومع ذلك، فإن قاضي المقاطعة، درو تيبتون، الذي عينه دونالد ترامب، حكم لصالح إدارة بايدن. وكان الفنزويليون أول المستفيدين من هذه السياسة في أكتوبر ٢٠٢٢، ثم في يناير ٢٠٢٣، قررت إدارة بايدن توسيع قائمة المستفيدين لتشمل الهايتيين والنيكاراجويين وأخيرًا الكوبيين.

وقالت ولايات الحزب الجمهوري إن البرنامج غير قانوني نظرًا لسلطة الإفراج المشروط "المحدودة بشكل استثنائي" التي منحها الكونجرس للحكومة الفيدرالية، والتي تنص على أن هذه السلطة يجب أن تستخدم على أساس كل حالة على حدة، "لأسباب إنسانية" ولتحقيق منفعة عامة مهمة.

جاء في إحدى الدعاوى القضائية أن "برنامج الإفراج المشروط الذي وضعته الوزارة لا يحترم العوامل المقيدة الثلاثة للقانون، وبدلًا من ذلك، فهو بمثابة إنشاء برنامج تأشيرات جديد يسمح لمئات الآلاف من الأجانب بدخول الولايات المتحدة بينما لا يوجد سبب للقيام بذلك. هذا الأمر ينتهك القانون، بدلًا من اتباع الحدود الواضحة التي فرضها الكونجرس" (المصدر: مايوركاس يصف سياسة السماح لـ٣٠ ألف مهاجر بالسفر كل شهر بأنها "عنصر أساسي" في خطة الحدود بعد الفوز القانوني، بقلم: آدم شو، فوكس نيوز، في ٩ مارس ٢٠٢٤).

وتحمل الكتلة الجمهورية المسئولية عن أزمة الحدود التاريخية التي تعيشها البلاد إلى إدارة بايدن، كما يؤكد آدم شو في تحليله، متهمًا إياها "بالترويج لفتح الحدود من خلال زيادة عمليات الإطلاق على الحدود الداخلية للولايات المتحدة، وتقليل الضوابط وإنهاء بناء الجدار الحدودي".

وإذا أصرت إدارة بايدن، من جانبها، على الطبيعة غير المسبوقة لهذه الأزمة وحجمها (على نطاق "نصف الكرة الغربي")، فإنها تدعو إلى استثمارات ضخمة لإصلاح الهجرة من جانب الكونجرس. الديمقراطيون مقتنعون أيضًا بشرعية استخدامهم للإفراج المشروط، ويتذكرون أنهم فعلوا ذلك بالفعل بالنسبة للاجئين الفيتناميين في السبعينيات، ومؤخرًا للمواطنين الأوكرانيين في العام الماضي.

إن الوصول الأقل تقييدًا إلى الإفراج المشروط لأسباب إنسانية هو أداة حل الأزمات، وهو حجر الأساس لاستراتيجية إدارة بايدن. وكان من شأنه أن فرض قيودًا على استخدام حق اللجوء لبعض المهاجرين غير الشرعيين ويشجع المهاجرين على استخدام هذا البديل بدلًا من اختيار طريق الدخول غير القانوني إلى الإقليم.

وقد أبرمت جميع الولايات العشرين التابعة للحزب الجمهوري شراكة مع America First Legal، وهي مؤسسة يقودها ستيفن ميلر، مستشار البيت الأبيض السابق لدونالد ترامب، المعروف بفوزه بعدد من الانتصارات القضائية التي تتحدى مبادرات جو بايدن. يهدف هذا التحالف هذه المرة إلى إظهار "الزيادة الكبيرة في الهجرة على الحدود الجنوبية الغربية، باعتبارها النتيجة الدقيقة التي يُزعم أن المدعين يسعون إلى تجنبها" (المصدر: المحافظون يأملون في أن تؤدي قضية قانونية رئيسية إلى "انهيار" سياسات بايدن المتعلقة بالإفراج المشروط عن المهاجرين، بقلم: آدم شو، فوكس نيوز، في ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣).

تأمين الانتخابات

كيف يمكن للولايات تأمين انتخاباتها في ٢٠٢٤؟.. في هذا السياق، "يمكن أن تسوء الكثير من الأمور" ومن الملح للغاية اعتماد "عشرات الإصلاحات الحاسمة التي يجب تنفيذها في الولايات لضمان نزاهة الانتخابات" (المصدر: أندرو مارك ميلر، هيئة رقابية غير حزبية تصدر تقريرًا يوضح الخطوط العريضة أهم التهديدات الأمنية للانتخابات لعام ٢٠٢٤: يمكن أن تسير الأمور بشكل جانبي، فوكس نيوز، في ٢٦ يناير ٢٠٢٤)

هذه هي عقيدة جيسون سنيد، المدير التنفيذي لمشروع الانتخابات الصادقة (HEP)، الذي سلم إلى شبكة فوكس نيوز ديجيتال طموحات تقريره "حماية انتخاباتنا"، المنشور في ٢٦ يناير ٢٠٢٤.

وذكر التقرير "لقد قمنا بتطوير هذا التقرير على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث تحدثنا مع الخبراء، وعملنا مع الدول، ورأينا ما لم ينجح، وقبل كل شيء حاولنا جمع كل العناصر معًا في وثيقة واحدة موحدة وموجزة، والتي يمكن وضعها على طاولة المشرع حتى يمكن اعتماد هذه الإصلاحات. ونحن نؤمن إيمانا راسخا بأن التصويت أسهل والغش أصعب، وللقيام بذلك هناك ترسانة من القواعد الأساسية والضمانات التي ينبغي على كل ولاية أن تتبناها وتتبعها".

وبالتالي يدعو التقرير إلى "قواعد صادقة في ١٤ مجالًا رئيسيًا" والتي يمكن إدراجها هنا: حظر التصويت حسب التفضيل، وحظر "Zuck Bucks ٢.٠" (مجموعة يمولها مارك زوكربيرج والتي تستخدم تذاكر ميتا الافتراضية للتأثير على المكاتب الانتخابية المحلية)، ومنع غير المواطنين من التصويت في الانتخابات، وتوحيد مواعيد الانتخابات، والالتزام بإبراز بطاقة الناخب وحماية أوراق الاقتراع التي تسمى "الضعيفة" عن طريق المراسلة".

في جميع أنحاء البلاد، اتخذت الولايات بما في ذلك أوهايو ويوتا وأوكلاهوما وميسيسيبي خطوات لتعزيز نزاهة الانتخابات. إن العديد من التغييرات الموصى بها في التقرير، وخاصة فيما يتعلق بتصويت المهاجرين غير الشرعيين، يجب أن يتم تنفيذها لاستعادة ثقة الأمريكيين في عمليتهم الانتخابية.

أنجيليك بوشار: كاتبة فرنسية مهتمة بالقضايا السياسية والعسكرية فى الغرب.. تكتب لنا عن الخلاف حول قرار أصدره الرئيس الأمريكى جو بايدن، ويتعلق بتسجيل المهاجرين غير الشرعيين للتصويت فى الانتخابات الرئاسية المقررة فى 5 نوفمبر المقبل.



