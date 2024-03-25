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الإثنين 25 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

بطول 8 كيلو.. مجلس القبائل العربية يتضامن مع غزة بمائدة بدون إفطار بالعريش

صوره بانر الايڤنت
صوره بانر الايڤنت
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أعلن مجلس القبائل العربية عن تنظيم أطول مائدة إفطار على ساحل مدينة العريش الجمعة المقبلة بدون إفطار تضامنًا مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأحوال المعيشية الصعبة التي يتعرضون لها مع استمرار العدوان الإسرائيلي.

وبحسب بيان رسمي لمجلس القبائل العربية، فإن المائدة الطويلة تأتي ضمن فاعلية "حكاية خير" والتي أطلقها مجلس القبائل العربية، والتي تبدأ بافتتاح قرية الأمل إحدى القرى الأكثر احتياجا التي جرى تطويرها خلال الأشهر الماضية.

ويحضر الفاعلية كل من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، وعدد من أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ وكبار العائلات وشيوخ القبائل في شمال سيناء.

 

وتتضمن فعاليات مبادرة حكاية خير حفلا لتكريم حفظة القرآن الكريم، وتكريم عدد من أسر الشهداء وتقديم مساعدات تيسير الزواج على عدد من الفتيات إلى جانب تقديم رحلات عمرة مجانية على هامش الحفل.

وأعلن بيان مجلس القبائل العربية عن إقامة فقرة فنية يقدمها المنشد وائل الفشني خلال الحفل المقرر إقامته في قرية سما العريش، عقب كلمة وزير الشباب والرياضة وكلمة وزيرة التضامن الاجتماعي.

أطول مائدة إفطار الدكتور أشرف صبحى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة القري الاكثر احتياجا القبائل العربية