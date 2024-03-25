حصاد مسلسلات الـ ١٥ حلقة.. "صلة رحم" رسالة مهمة ونهاية صدمت الجمهور

ناقش مسلسل "صلة رحم"قضية مهمة وهي طرح فكرة "تأجير الأرحام"، عن طريق طبيب تخدير وزوجته، وهى قضية شغلت المجتمع لبعض الفترات وعلى إستحياء، من خلال بعض الطرح فى البرامج الحوارية، إلى أن جاء المسلسل وطرح الفكرة بشكل واضح.

قدم المسلسل القضية ولاقت جدلًا واسعًا بسبب جرأة الطرح والفكرة، وحقق المسلسل نجاح بعد عرضه، وإنقسم المتابعين بين مؤيد لطرح تلك الأفكار وبين معارض لمثل تلك النوعية من الأفكار الجريئة.

"رصد السوشيال ميديا"

أشاد رواد السوشيال ميديا بالعمل وبالأبطال والأداء الفنية، والقصة المختلفة التي طرحها العمل.

وإنتقد رواد السوشيال ميديا النهاية الخاصة بالعمل وخاصةً بعد موت البطل قبل مشهد المحاكمة وهو المحرك الأساسي للأحداث، خاصةً أن الجميع فى انتظار طرح الدفاع أمام المحكمة، وترك النهاية مفتوحة للجمهور.

الفنان الأبرز

إياد نصار لاقي قبول كبير ونجاح وإشادة الجمهور والمتابعين ورواد السوشيال ميديا، وذلك بعد تقديم الانفعالات الخاصة بالشخصية بشكل مناسب، والتناغم بين التناقضات لأبعاد الشخصية بسلاسة فنية كبيره.

المسلسل بطولة إياد نصار، يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، عابد عناني، هبة عبدالغني، صفاء جلال، محمد دسوقي، تأليف محمد هشام عبية والإخراج تامر نادي.