نزار الفارس: الإعلام رسالة جميلة وراقية.. والخناقات مع الضيف بتحصل في أي برنامج

قال الإعلامي نزار الفارس، إنّ فكرته عن الإعلام أنه رسالة جميلة وراقية حيث يهتم بسم البسمة على الوجوه، موضحًا: "بمعنى أنه من يرى نزار الفارس يجب أن يرى أسئلة حلوة وجميلة ومغايرة".

وأضاف الفارس في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "أهتم بأن يستمتع المشاهد بما يقدمه، أما بالنسبة للخناقات مع الضيوف، إن الخناقات موجودة في كل البرامج".

وتابع الإعلامي العراقي: "هدفي أن أمتع المشاهد، فقد صورت 200 حلقة تلفزيونية ولا يوجد خلاف لديّ مع الضيوف، ولكن حدث سوء تفاهم مع البعض وهذا أمر طبيعي".

