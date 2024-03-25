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الإثنين 25 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

نزار الفارس: الإعلام رسالة جميلة وراقية.. والخناقات مع الضيف بتحصل في أي برنامج

الإعلامي نزار الفارس
الإعلامي نزار الفارس
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قال الإعلامي نزار الفارس، إنّ فكرته عن الإعلام أنه رسالة جميلة وراقية حيث يهتم بسم البسمة على الوجوه، موضحًا: "بمعنى أنه من يرى نزار الفارس يجب أن يرى أسئلة حلوة وجميلة ومغايرة".
وأضاف الفارس في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "أهتم بأن يستمتع المشاهد بما يقدمه، أما بالنسبة للخناقات مع الضيوف، إن الخناقات موجودة في كل البرامج".

وتابع الإعلامي العراقي: "هدفي أن أمتع المشاهد، فقد صورت 200 حلقة تلفزيونية ولا يوجد خلاف لديّ مع الضيوف، ولكن حدث سوء تفاهم مع البعض وهذا أمر طبيعي". 
 

الإعلامى نزار الفارس العرافة الإعلام