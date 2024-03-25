احتفال الجالية اللاتينية ببازيليك سيدة السلام بشرم الشيخ بأحد الشعانين المجيد

احتفلت بازيليك سيدة السلام بشرم الشيخ، بأحد الشعانين للجالية اللاتينية المحتفلة بعيد القيامة مع الكنيسة الجامعة باللغة الإيطالية والإنجليزية بالطقس اللاتيني.

ترأس قداسات السبت السادس من الصوم المقدس وأحد الشعانين المجيد سيادة الأنبا كلاوديو لوراتي مطران اللاتين بمصر، شاركه في الاحتفال الأب إرميا نشأت راعي البازيليك، والمونيسنيور أنطوان توفيق نائب مطران اللاتين، والشماس (الدياكون) أنطوان عياد.

شارك في القداس مؤمنين من جنسيات مختلفة منهم: إيطاليين،فلبينيين، هنود، بولنديين، أوكرانيين، فيجيين.

ومن المزمع الاحتفال بقداسات أسبوع الآلام كالتالي:

من الاثنين لخميس العهد الساعة ٦:٣٠م

جمعة الآلام المقدسة الساعة ٣:٠٠م

سبت عشية القيامة الساعة ٦:٣٠م

أحد القيامة المجيدة الساعة ٧:٠٠م.

كان نيافة الأنبا بولا مطران إيبارشية الإسماعيلية وتوابعها للأقباط الكاثوليك قد احتفل بعيد تدشين بازيليك سيدة السلام التاسع بشرم الشيخ، على مدار يومين، والقتى نيافته كلمة روحية خلال اجتماع سيدة السلام العام، عن مشروع الإيبارشية الرعوي لمدة خمس سنوات مقبلة تحت عنوان: "وأيضا نؤمن ونعترف ونمجد".

كما ترأس نيافته القداس الإلهي، والذى تخلله احتفال بالمناولة الاحتفالية لستة أطفال، وسيامة 3 شمامسة بدرجة إبصالتس.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يحتفل فيها بالمناولة الاحتفالية بالرعية ثم تبع القداس مائدة اغابي جمعت أبناء الرعية.

شارك نيافته في الاحتفالات الأب القمص إغاثون خير وكيل عام المطرانية، والأب إرميا نشأت راعي البازيليك و الشماس الدياكون أنطوان عياد.

يشار إلى أن من أطلق اسم «سيدة السلام» على الكنيسة هو سوزان مبارك، وكان رأيها أن المدينة تدعى مدينة السلام، وسوف تكون المدينة راعية لمؤتمرات السلام العالمية، ولا يوجد افضل من العذراء مريم تكون لنا مثل في إهداء رئيس السلام يسوع المسيح للعالم.

وتتميز الكنيسة بأنها الأولى والوحيدة حتى الآن للكاثوليك في محافظة جنوب سيناء، وأنها ترعى الأقباط الكاثوليك، واللاتين، وكل الكاثوليك الوافدين من دول العالم للسياحة الدينية أو الشاطئية أو العلاجية... إلخ، بمختلف طوائفهم الكاثوليكية، وقد أهداها قداسة البابا فرنسيس، تمثال مريم حالة العقد، وهو يعد تحفة فنية فريدة من نوعها ووحيدة في العالم أجمع، يتوافد السياح للتبرك به.

يميز ليتورجية الكنيسة انه يُحتفل فيها بالقداسات والاحتفالات الدينية المختلفة بلغات متعددة (العربية والإيطالية والإنجليزية..) وبطقوس مختلفة (القبطي واللاتيني..).

كما تتميز الكنيسة بوجود جماعة "Rete di luce" "شبكة النور" وهي جماعة إيطالية - تحت التأسيس- للسجود المتواتر أمام القربان المقدس، يسعون في سبيل الوحدة والسلام المجتمعي والكنسي، واتخذوا من شرم الشيخ مقرا لهم، حيث أرض السلام، وملتقى الأديان والسير المقدسة بين الله تعالى وموسى .

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