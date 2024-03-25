العاهل الأردني يحذر من كارثة إنسانية في غزة ويبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة سبل إيصال المساعدات

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الإثنين، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الأوضاع الخطيرة في غزة ودور المنظمات الأممية في تأدية مهامها الإنسانية في القطاع المحاصر.

وخلال اللقاء الذي جرى في قصر الحسينية بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، أكد الملك عبدالله الثاني على ضرورة التحرك الفوري والعاجل من قبل المجتمع الدولي للحد من الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة.

وأشار إلى أن الأردن يبذل قصارى جهده لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة بكل الطرق المتاحة برًا وجوًا، وينسق بشكل وثيق مع مختلف المنظمات الأممية والعديد من دول العالم لتعزيز الاستجابة الإنسانية.

كما تم التأكيد على ضرورة مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لتمكينها من تقديم خدماتها الإنسانية وفق تكليفها الأممي، لاسيما في ظل الأوضاع المتدهورة في غزة.

وجدد الملك عبدالله الثاني التأكيد على أهمية وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري ودائم، وتمكين سكانها من العودة إلى بيوتهم.

وشدد على رفض الأردن لتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، محذرًا من العنف الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والانتهاكات بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، جعفر حسان.