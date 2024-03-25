حصاد مسلسلات الـ 15.. "أشغال شقة" فرس رهان الكوميديا بالموسم الرمضاني

حقق المسلسل الكوميدي "أشغال شقة" نجاحاً كبيراً خلال النصف الأول من الموسم الرمضاني، وكان فرس رهان الأعمال الكوميدية خلال الموسم الرمضاني، واستطاع الفنان هشام ماجد بطل العمل أن يقدم الكوميديا الإجتماعية وطرح بعض القضايا داخل البيت المصري.

"رصد السوشيال ميديا"

أشاد رواد السوشيال ميديا بالعمل وبأداء النجوم المشاركين فيه، وقدم العمل طريقة كوميديا مختلفة عن المعتاد، حيث تعتمد فى الطرح على كوميديا التلقائية دون حركات بهلوانية أو جسدية أو تلاعب بنغمة الاصوات لتسول الضحكات من الجماهير، وهو ما لاقي قبولاً كبيراً مع الجمهور وحقق نجاحاً واسعاً وردود أفعال فاقت كل التوقعات.

الفنان الأبرز

كل فريق العمل قدم أداء مميز وبساطة وتلقائية كبيرة، ولكن نجح الفنان مصطفى غريب فى لفت الأنظار بشكل كبير، وأيضاً الفنانة أسماء جلال التى كتبت شهادة ميلاد فنية جديدة مع هذا العمل، إلى جانب التأليف حيث فاجئ الثنائي خالد دياب وشيرين دياب الجميع بعمل كوميدي بتلك الجودة، بعد العمل الدرامي الناجح العام الماضي "تحت الوصاية".

المسلسل بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، سلوى محمد علي، محمد عبدالعظيم، انتصار، تأليف خالد دياب وشيرين دياب، والإخراج خالد دياب.