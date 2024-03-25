مائل للحرارة نهارًا ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تكشف حالة طقس الغد

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الثلاثاء؛ حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد، ومائل للبرودة ليلا، وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يشهد الثلاثاء نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 للعظمى 17 درجة، وعلى السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 17 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 27 للعظمى والصغرى 18 وعلى شمال الصعيد 26 والصغرى 14 ، وعلى جنوب الصعيد 29 العظمى والصغرى 17 درجة.