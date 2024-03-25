أسطورة مانشستر يوناتيد تغيب عن قائمة اللاعبين المرشحين لدخول قاعة المشاهير

أسدلت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، الستار عن قائمة جديدة من اللاعبين مرشحه لدخول قاعة المشاهير، التي تخلد أساطير البريميرليج على مر تاريخها.

وكشفت رابطة الدورى الإنجليزى، عن قائمة جديدة تضم 15 لاعب من اللاعبين المرشحين لتخليد ذكراهم في قاعة المشاهير.

وتتكون القائمة من 9 لاعبين إنجليز، وثنائى اسبانى، ولاعب بلجيكى، وآخر ايفوارى، وهولندى وصربي.

وجاءت القائمة الإنجليزيةالمرشحه كالتالى: سول كامبيل، روبي فاولر، مايكل كاريك، أندرو كول، جيرمين ديفو، ليس فيرديناند، جاري نيفيل، مايكل أوين وجون تيري.

و ضمت القائمة الثنائى الإسباني سيسك فابريجاس وديفيد سيلفا، بالإضافة إلى البلجيكي إيدين هازارد، الإيفواري يايا توريه، الهولندي إدوين فان دير سار والصربي نيمانيا فيديتش.

وفى مفاجأة كبيره، لم تشمل تلك القائمة، اسم الأسطورة الولزيه ريان جيجز، لاعب مانشستر يونايتد السابق، رغم الأرقام القياسية التي يملكها في الدوري الإنجليزي.

ويمتلك ريان جيجز أسطورة مانشستر يونايتد، 13 لقب دورى، كما هو الأكثر صناعة للأهداف في البريميرليج.

وتعددت مشاكل جيجز خارج الملعب، فى مواقف كثيرة، يأتى أبرزها اتهامات بالاعتداء الذي تسبب في أذى جسدي لصديقته السابقة كيت جريفيل، فضلا عن الاعتداء على شقيقتها.

وتخلد تلك القاعة ذكريات أفضل لاعبي البريميرليج على الإطلاق، والذين ساهموا في إعلاء قيمة البطولة طوال السنوات الماضية.

