أحمد الرافعي: متحمس للحشاشين من 2012 ومبحبش مشاهد الضرب في أعمالي

قال الفنان أحمد الرافعي، إنه سعيد بردود الفعل الإيجابية على مشاركة بصوته بشخصية راوي مسلسل الحشاشين في مقدمة كل حلقة.

وكشف أحمد الرافعي في تصريحات لبرنامج "كأس إنرجي للدراما" عبر محطة راديو إنرجي 92.1، عن تحمسه لفكرة الحشاشين منذ سنوات طويلة موضحا:"بعد ما اتخرجت كان أول مشروع قدمته عن الحشاشين والفرقة الباطنية ومتقدمش العرض للنور ومتوفقتش فيه من 2012".

واستطرد أحمد الرافعي قائلا:" كنت بسمع عن محاولات من أكتر من جهة لتقديم الحشاشين حتى علمت أن عبد الرحيم كمال بيكتبه وهيخرجه وش السعد بيتر ميمي".

وأوضح:" تواصلت معايا الجهة المنتجة لتقديم التعليق الصوتي وكان أهم شرط إني أكون واعي للقصة ومغرم بيها ومهتم جدا لحكي القصة دي واستخلاص المفيد منها".

وأشار أحمد الرافعي إلى أن الجمهور أشاد بمشاركته الصوتية واكتشف هويته منذ الحلقات الأولى موضحا:" الناس عرفت صوتي من أول حلقة ومكنتش متوقعة بدرجة كبيرة وقلت هيبقى في لبس.. في ناس افتكرته صوت نجم العمل كريم عبد العزيز.. والراوي مش هيظهر في الأحداث".

أما عن مشاركته في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، قال أحمد الرافعي:" مشهد الضرب في المسلسل كان من أكتر المشاهد اللي مأزماني جدا لإن الواحد بيتحفظ من فكرة إظهار العنف ضد أي حد خصوصا المرأة أو الطفل".

واستطرد قائلا:" بكون متبني إظهار المواقف دي بصورة مناسبة لكنه قد يحدث أحيانا".

وعبر أحمد الرافعي عن أمنيته لتقديم قصة تاريخية عن قبة وضريح سيدي محمد الذوق قائلا:"ليه قصة وحدوتة لطيفة وهو مدفون جنب باب الفتوح.. وكنت لقيت شباب في قصر ثقافة طنطا عملوها مسرحية وعرضوها".