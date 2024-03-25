تحرك برلماني بسبب منع طلبة من أداء امتحاناتهم بسبب المصروفات

أعلن النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن تقديمه طلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن قضية تمس حقوق طلاب كلية التجارة بجامعة القاهرة.

وأوضح إمام في طلبه "أثارت التقارير ومقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي والأخبار، حول منع طلبة قسم اللغة الإنجليزية وقسم تجارة جورجيا بكلية التجارة من أداء الامتحانات بسبب عدم سداد المصاريف الدراسية، قلقًا بالغًا كما وصلتنا شكاوى من الطلاب يفيدون فيها بأنهم أُجبروا على توقيع إقرار بالتزام بسداد هذه المصاريف".

وطالب بتوضيح الأسباب والمبررات القانونية التي استندت إليها الجامعة لاتخاذ قرار منع الطلاب من الامتحانات بسبب تأخر سداد المصاريف الدراسية.

وتساءل عن مدى قانونية وأخلاقية إجبار الطلاب على توقيع إقرار بسداد المصاريف، ومدى توافق ذلك مع حقوق الطلاب واللوائح الداخلية للجامعة.

كما طالب بمعرفة الإجراءات التي تتخذها الجامعة لدعم الطلاب الذين يواجهون صعوبات مالية تمنعهم من سداد المصاريف الدراسية، متسائلا هل توجد سياسات واضحة لتقديم المساعدة المالية أو تسهيلات في السداد لهؤلاء الطلاب؟".

كما طالب بتوضيح الخطوات المستقبلية التي ستتخذ لضمان عدم حرمان أي طالب من حقه في التعليم بسبب عقبات مالية، مع التأكيد على أهمية توفير بيئة تعليمية عادلة ومتكافئة لجميع الطلاب.