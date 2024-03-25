جس نبض مسلسلات الـ15 حلقة للنصف الأول من رمضان.. "عتبات البهجة"

شهد النصف الأول من دراما رمضان طرح مسلسل "عتبات البهجة"، والذى أعاد الفنان القدير يحيي الفخراني للدراما الرمضانية بعد غياب سنوات من آخر أعماله الرمضانية مسلسل "نجيب زاهي زركش".

وناقش عتبات البهجة قصة رجل مسن يعيش مع أحفاده، و يتلاحم مع مشكلاتهم الحياتية و اليومية رغم فروقات الأجيال، ويقدم الجد محتوى على السوشيال ميديا لنشر القيم والبهجة في المجتمع.

حقق المسلسل نجاح بعد عرض الحلقات الأولى من العمل، إلا أنه لم يحقق المردود المنتظر والمتوقع، ورغم دخول عنصر السوشيال ميديا على العمل وطرح مشكلات الابتزاز الإلكتروني والكثير من الأزمات المطروحة على ساحة المجتمع، إلا أن المسلسل لم يلاقي النجاح المتوقع منه.

"رصد السوشيال ميديا"

جاءت أبرز تعليقات السوشيال ميديا عن العمل، أن المسلسل جيد وناقش قضايا هامة وطرح الملفات التي تؤرق الصراع بسبب فرق الأجيال، إلا أنه كان هناك بعض الأحداث النمطية والمكررة، وطريقة الأداء لبعض الفنانين كانت مفتعله، ومن ضمن الأسماء الفنانة جومانا مراد فى دور الفتاه الشعبية، والفنان هشام اسماعيل في دور المدرس المستغل.

أبطال العمل

القصة للكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد، وإنتاج شركة العدل جروب، والبطولة لكوكبة من النجوم يحيي الفخراني، صلاح عبدالله، جومانا مراد، علاء مرسي، علاء زينهم، هشام اسماعيل، سما إبراهيم، هنادي مهنا، والإخراج مجدي أبو عميره.