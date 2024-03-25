أشلي كول ينضم لقاعة مشاهير الدورى الإنجليزى

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي انضمام أشلي كول لقاعة مشاهير "البريميرليج"، ليصبح أول لاعب ينضم للقائمة خلال عام 2024.

ولعب الإنجليزى أشلى كول صاحب الـ43 عاما، فى البريميرليج بصفوف أرسنال، وتوج معه بلقب المسابقة مرتين، وكريستال بالاس، وتشيلسي الذي ظفر معه بلقب الدورى الإنجليزى.

ولعب أشلى كول 384 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، سجل خلالهم 15 هدفا، وصنع 39 آخرين.

بواقع 156 مباراة مع أرسنال بالدوري الإنجليزي، و228 مباراة بقميص تشيلسي.

وانتهت مسيرة أشلي كول في عام 2019 مع الدورى الإنجليزى بقميص دربي كاونتي في دوري الدرجة الأولى.

بهذا التكريم، أصبح كول رابع لاعب من تشيلسي ينضم لقاعة المشاهير بعد بيتر تشيك وفرانك لامبارد وديديه دروجبا، والثاني من أرسنال عقب توني آدامز وبيتر تشيك أيضا.