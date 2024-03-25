بنك القاهرة يعتزم زيادة رأسماله المرخص لـ 50 مليار جنيه

وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري، على طلب بنك مصر بزيادة نسبة مساهمته في بنك القاهرة من خلال زيادة نقدية بقيمة 1.5 مليار جنيه ليصبح رأس مال البنك المصدر والمدفوع 20.5 مليار جنيه.

وأشار بنك القاهرة إلى أنه جاري استكمال الإجراءات القانونية، مشيرًا إلى أن الجمعية العامة غير العادية وافقت على زيادة رأس المال المرخص من 20 مليار جنيه إلى 50 مليار جنيه.

وأعلن بنك القاهرة عن تحقيق معدل نمو في صافي الأرباح بنحو 112% لتبلغ 6.7 مليار جنيه مقابل 3.1 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق، فيما سجلت الأرباح قبل الضرائب 11 مليار جنيه مقابل 5.6 مليار جنيه بمعدل نمو 96%، وتأتى تلك النتائج الإيجابية مدعومة بالنمو الذي حققه البنك بمختلف أنشطته المصرفية.