"ميثاق الطالب الجامعي ودوره في مكافحة الفساد" ندوة بتربية الفيوم

شهد الدكتور عاصم العيسوى نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ندوة ميثاق الطالب الجامعي ودوره في مكافحة الفساد، والتي نظمتها كلية التربية، وحاضر خلالها الدكتور وائل طوبار المنسق العام للأنشطة الطلابية بالجامعة.

بحضور الدكتورة آمال جمعة عميد الكلية، والدكتورة علا عبد الرحيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الناصر عبد الحليم منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب وذلك اليوم الاثنين بالكلية.

أكد الدكتور عاصم العيسوى، المنسق العام للجنة مكافحة الفساد بجامعة الفيوم، أن الجامعة تحرص على تنظيم الندوات التثقيفية التي تستهدف الإعلاء من شأن الطلاب والارتقاء بما يمتلكونه من قدرات ومهارات.

وأشار إلى أن الندوة تعمل على مناقشة ميثاق الطالب الجامعي ودوره في مكافحة الفساد وتوعية الطلاب بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات وذلك طبقًا للمرجعيات الدينية والأخلاق والقيم الاجتماعية الأصيلة من أجل القضاء على كافة أوجه الفساد قبل وقوعه.

كما أوضحت الدكتورة آمال جمعة، أن ميثاق الطالب الجامعي يتضمن في مفهومه العام الواجبات والمبادئ التي يجب على الطالب الالتزام بها داخل الحرم الجامعي وخارجه، وكذلك اللوائح والقوانين المنظمة لتلك التعاملات والسلوكيات، ليصبح شخصًا متمتعًا بالقيم والأخلاقية المطلوبة.

وخلال الندوة قام الدكتور وائل طوبار عضو لجنة مكافحة الفساد بالجامعة، بتعريف الفساد باعتباره سلوكًا غير أخلاقي، ومناقشة صفات الطالب الجامعي وأهداف وآليات تطبيق الميثاق الأخلاقي، وأنواع الفساد الأخلاقي والمالي والمهني والإداري.

كما تمت مناقشة دور الطالب الجامعي في مكافحة الفساد بما يشمل مكافحة تزوير الأوراق الرسمية والشهادات والنتائج، وعدم تعطيل الدراسة والتحريض على امتناع حضور المحاضرات، أو الاخلال بنظام الامتحانات، وعدم إتلاف المنشآت والأجهزة والمواد والكتب الجامعية، أو القيام بالسرقات العلمية أو سرقات الملكية الفكرية.

وتناول الواجبات التي يجب أن يلتزم بها الطالب التي تشمل الحرص على السمعة والعناية بالمظهر وتطبيق العلم والالتزام بالمحاضرات والتمكين اللغوي والبعد عن الإساءة للجامعة والتمتع بالولاء، وأن يكون لدى الطالب رؤية جيدة لمستقبله.

كما تناول الدكتور وائل طوبار الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات على الطلاب من قبل الأساتذة والأساتذة المساعدين وعميد الكلية ورئيس الجامعة ومجلس التأديب، وكذلك مناقشة القوانين التي يخضع لها الطالب والتي تشمل الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية، وتعطيل الدراسة، وإتلاف المنشآت أو الأجهزة او المواد أو الكتب، والاعتصام داخل المباني الجامعية أو الاشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام أو الآداب، وكل فعل يتنافي مع الشرف أو الكرامة، بالإضافة إلى تناول العقوبات التأديبية المتضمنة التنبيه شفاهة، والانذار والحرمان من حضور أحد المقررات، والحرمان من الامتحان، والفصل من الكلية، ووقف قيد الطالب، والفصل النهائي من الجامعة، وتبلغ الجامعات الأخرى بقرار الفصل، مما يترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات في جمهورية مصر العربية.

ووجه الطلاب بأهمية الالتزام بعدد من التعاليم والسلوكيات مثل التسامح والمحافظة على النظافة وعدم التهور في القيادة وعدم التدخين في الأماكن العامة، والإيجابية وعدم دفع الرشاوي وعدم الأنانية واحترام حقوق الآخرين، عدم العنصرية وعدم الكذب والتعبير عن الآراء الخاصة بكل احترام وحيادية.

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