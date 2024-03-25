محافظ الفيوم يوجه بتوفير معاشات ومساعدات عاجلة ومشروعات تنموية للأولى بالرعاية

وجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بتوفير معاشات ومساعدات مالية عاجلة ومشروعات تنموية للفئات الأكثر احتياجاً، وتوفير فرص عمل للشباب والفتيات بشركات ومصانع ومؤسسات القطاع الخاص خاصة ذوي الهمم، وكذا توفير الدعم اللازم لأصحاب ورش الحرف اليدوية لتكون نواة لمشروعات أكبر في المستقبل.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، وجبريل عبدالوهاب سيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومراد مسعود رئيس مركز ومدينة الفيوم، ومحمد فتحى رئيس مركز ومدينة سنورس، وسالم فتيح رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، وسعد عشري وكيل مديرية العمل، وأشرف درويش رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، والدكتورة شيرين فتحي مدير المكتب الفني بمكتب محافظ الفيوم، ورحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، وممثلي جمعيتي "صلاح الدين الأيوبي"، و"رسالة"، ومؤسسة "مصر الخير"، وعددٍ من مسئولي الجهات ذات الصلة.

خلال اللقاء، وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية، لعمل عدد من تدخلات الحماية الاجتماعية لبعض الفئات الأكثر إحتياجاً، بجانب توفير المساعدات المالية والعينية العاجلة لهم، إضافة لبحث ودراسة عدد من الحالات لبيان إمكانية منحها معاشات شهرية، والدخول تحت مظلة "تكافل وكرامة" لتوفير الحياة الكريمة لهم، بجانب التنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية، وفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، لمساعدة عدد من الأولى بالرعاية بتمويل مشروعات "محلات بيع ملابس"، أو"مطاعم" و"تجهيز بقالة وأعلاف"وغيرها.

كما استمع محافظ الفيوم، لمطالب عدد من الشباب والفتيات خاصة ذوى الهمم، الراغبين في العمل بالقطاع الخاص، موجهاً وكيل مديرية العمل، بسرعة توفير فرص عمل لهم بشركات ومصانع ومؤسسات القطاع الخاص، تبعاً لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية، مع مراعاة ظروف ذوي الهمم خلال توفير الوظائف الملائمة لهم، مشدداً على متابعة العمالة الخاصة للتأكد من عمل الشباب والفتيات بها فعلياً، وتقاضيهم للأجور تبعاً للشروط والقوانين المنظمة للعمل بالقطاع الخاص، مع العمل لاستثمار طاقات الشباب الحرفيين الاستثمار الأمثل، من خلال دعم الورش الحرفية الخاصة بهم، للتوسع فيها لتكون نواة لمشروعات أكبر في المستقبل، بما يوفر العديد من فرص العمل.

ووجه محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن، ببحث عدد من طلبات الأولى بالرعاية الراغبين في تنفيذ مشروعات من خلال إدارة تنمية القرية، وكذا العمل على توفير تراخيص أكشاك للأكثر إحتياجاً بالقرى تبعاً للشروط المنظمة لذلك، كما وجه بدراسة عدد من طلبات المواطنين الأكثر احتياجاً لتوفير وحدات سكنية لهم، كما وجه محافظ الفيوم، مسئولى شركات المرافق بتلقي شكاوى المواطنين والعمل على وضع الحلول الإيجابية لها، موجهاً مسئولى شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، بمراجعة موقف عدد من الحالات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً ـ خاصة السيدات المعيلات ـ بشأن سداد فواتير استهلاك مياه الشرب والكهرباء، وبحث إمكانية تقسيط قيمتها.

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