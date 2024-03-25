انطلاق أعمال تطهير لجميع مآخذ محطات الشرب بسوهاج

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب أن فرق تطهير مأخذ محطات مياه الشرب تقوم بتطهير 66 ماخذ محطة مياه منها 13 محطة سطحية مرشحة وعدد 53 محطة مياه نقالى ومطورة ومدمجة تبلغ طاقتها التصميمية 872 ألف متر مكعب لكل يوم هذا بالإضافة إلى الدفع بالحفار البرمائى لإزالة التراكمات الكبيرة من الحشائش وأنه تم الانتهاء من تطهير 6 محطات مياه شرب وهى محطة السكساكا المرشحة بطما ومحطة شطورة المرشحة بطهطا وتوسعات محطة جرجا السطحية ومحطة جرجا الجديدة السطحية ومحطة العيساوية النقالى ومحطة الاحايوة المدمجة بأخميم ومحطة طوخ النقالى بالمنشاة كما تم تطهير الرمال والجزر الرملية التى تقع أمام مأخذ 12 محطة مياه شرب.

وأوضح المهندس رمضان شعبان نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون التشغيل والصيانة أنه تم توفير بدل الغطس وجميع المعدات اللازمة للغطس لتطهير المأخذ من الحشائش العالقة وجميع المخلفات المتواجدة بجوار مأخذ محطات المياه لضمان توفير مياه نظيفة وأمنة للمواطنين طبقاً للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب.