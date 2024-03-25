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الإثنين 25 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

ريال مدريد يقترب خطوة من نجم بايرن ميونيخ

ألفونسو ديفيز
ألفونسو ديفيز
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كشفت بعض التقارير الإسبانية، ان فريق ريال مدريد اقترب من اتمام التعاقد مع احد اللاعبين المفضلين خلال الميركاتو الصيفى المقبل، بعدما حصل على دفعة قوية.
ويعد الكندي ألفونسو ديفيز ظهير بايرن ميونخ الألمانى، من أهم الصفقات التى يسعى الفريق الملكى لأتمامها بعد الضم الشبه نهائى للفرنسى كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.
وذكرت صحيفة "ماركا"، أن بايرن ميونخ الألمانى، قد منح لاعبه ألفونسو ديفيز، أسبوعا فقط لاتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله، والرد على عرض التجديد حتى موسم 2029.
وفى حالة أن ديفيز لم يقم بالرد، ستقوم إدارة بايرن ميونخ بعرضه للبيع، حسبما اشار تقرير ماركا.
وذكر ايضا أن ديفيز غير راض عن العرض المقدم لأنه يتضمن حصوله على 14 مليون يورو سنويا، بينما يطلب اللاعب 20 مليونا.
وذكرت أن بايرن ميونخ سيطلب 50 مليون يورو للتخلي عن ألفونسو ديفيز في الصيف المقبل.

وكانت بعض التقارير السابقة قد أكدت أن ديفيز لديه اتفاق مع الريال، وينتظر وصول الميرنجي لحل مشترك مع بايرن ميونخ بشأن قيمة الصفقة، أو سينتقل إلى الملكي مجانا في 2025.

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