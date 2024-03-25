مستشفيات جامعة عين شمس تعتزم تجهيزات أقسام طوارئ جديدة ومركز لنقل الدم

وقع محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس بروتوكول تعاون مع احد مؤسسات المجتمع المدني لتجهيز الطوارىء الجديدة ومركز نقل الدم ووحدة أمراض السرطان بمستشفى الأطفال مما يسهم فى زيادة القدرة الاستيعابية للمستشفى لتعالج ما يقرب من ثلاثمائة ألف مريض سنويا، وثلاثة مليون طفل فى خلال العشر سنوات القادمة وذلك بتكلفة 84 مليون جنيه.

شهد مراسم توقيع البروتوكول على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، و طارق يوسف المدير التنفيذى للمستشفيات

أعرب زين العابدين عن تقديره العميق للجهود المبذولة لتحقيق هذه الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين والتي تعكس التزام جامعة عين شمس بتعزيز الرعاية الصحية وتطوير البنية التحتية الطبية، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى الغير قادرين وتعزيز قدرات المستشفيات على مواجهة التحديات الصحية بكل فعالية وكفاءة.

وأكد رئيس جامعه عين شمس علي دور مؤسسات المجتمع المدني فى أنشطة الجامعات بشكل عام والأنشطة الصحية وعلاج المرضي بشكل خاص، مشيرا إلي أن تبرعات المجتمع المدنى في تصاعد واستمرارية وهو ما يؤكد ثقتهم في جامعة عين شمس وفي المردود الإيجابي لتلك التبرعات.

وأشاد محمد ضياء بكلية طب عين شمس، والدور الحيوى الذي تؤديه المستشفيات الجامعية فى قطاع الرعاية الصحية في مصر، لافتا إلى أن المستشفيات الجامعية تمثل نقطة تقاطع حيوية بين التعليم والرعاية الصحية والبحث العلمي، وتقدم خدمات طبية شاملة تشمل: العلاج والتدريب في مجالات الطب والتمريض، وتعمل مستشفيات جامعة عين شمس على تقديم خدمات طبية متقدمة وتطبيق أحدث التقنيات والإجراءات العلاجية للمرضى، مما يساهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية في مصر.

حضر توقيع البروتوكول منال حمدى السيد أستاذ ورئيس قسم الأطفال، عصام فخرى مساعد المدير التنفيذى للشئون العلاجية ومدير مستشفى الدمرداش الجراحي، فاطمه عبيد أستاذ أمراض الدم قسم الأطفال، ياسمين جمال مدير مستشفى الأطفال بالدمرداش.