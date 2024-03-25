وصول 63 ألف طن قمح روسي لميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 80000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 1084 شاحنة و945 سيارة ، وشملت حركة الواردات 69000 طن بضائع ، 537 شاحنة و937 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع ، 547 شاحنة و8 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة وادي اليرموك وعلى متنها 63 الف طن قمح روسي حيث قامت الجهات المختصة باتخاذ اللازم من اجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغها والسفينتين دليلة والحرية2 بينما تغادر السفينتين بوسيدون اكسبريس وامل .

وشهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس وامل وغادرت السفينتين الحرية2 ودليلة ، كما شهد ميناء نويبع تداول 2800 طن ، 360 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهي سينا ، كوين نفرتيتي واور .

كما استقبل ميناء بورتوفيق السفينة النوي اكسبريس وعلي متنها 830 سيارة بوزن 1660 طن قادمة من جدة .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1565 راكب بموانيها .

