محافظ الغربية يتفقد المواقع المقترحة لعربات الطعام المتنقلة بالمحلة

أجري الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولة صباح اليوم بمدينة المحلة الكبرى، وذلك لتفقد عدد من المواقع لإنشاء مشروعات خدمية بالمحافظة، تساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى رأسها مشروع إنشاء منطقة عربات طعام متنقلة على غرار منطقة عربات الطعام المتنقلة بطنطا، حيث تفقد المحافظ المناطق المقترحة لإقامة منطقة العربات بحي أول وثان المحلة الكبرى.

وأكد رحمي، أن المشروع يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الحكومة لمشروعات الشباب، من خلال إنشاء مناطق تجمع لتلك المشروعات بتصميم حضاري وفي إطار قانوني يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن والقضاء على العشوائية وإظهار الشباب بمظهر يليق بهم.

وأضاف المحافظ، أن المشروع له هدف استراتيجي من خلال دمج الاقتصاد الرسمي بغير الرسمي، والمساهمة في تقليل نسبة البطالة وتشجيع الشباب على الإقبال على المشروعات الصغيرة التي توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة خاصة بين فئات الشباب ونشر ثقافة فكر العمل الحر وريادة الأعمال.

وتفقد محافظ الغربية شوارع ( شارع عمار ابن ياسر موجها بتطوير الحديقة بالشارع، شارع ٥٥، شارع سكة قطور، شارع المستشار).

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