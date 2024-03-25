تعرف على سعر الدولار اليوم الاثنين 25 مارس 2024

استقر سعر الدولار في البنوك المصرية، مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 25 مارس 2024 وسط تحرك ملحوظ في الأسعار خلال الأيام الماضية ادي الى تراجع الدولار لأدني 27 جنيها في عدد كبير من البنوك.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري اليوم نحو 46.53 جنيه للشراء، ونحو 46.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 46.53 جنيه للشراء، ونحو 46.63 جنيه للبيع.



كما سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 46.66 جنيه للشراء، ونحو 46.69 جنيه للبيع.



سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم داخل بنك البركة مقابل الجنيه المصري نحو 46.50 جنيه للشراء، ونحو 46.60 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم في بنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في التجاري الدولي نحو 46.54 جنيه للشراء، ونحو 46.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان نحو 46.54 جنيه للشراء، ونحو 46.64 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك المصري الخليجي نحو 46.54 جنيه للشراء، ونحو 46.64 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية



سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية نحو 46.54 جنيه للشراء، ونحو 46.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 46.54 جنيه للشراء، ونحو 46.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي نحو 46.54 جنيه للشراء، ونحو 46.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك كريدي أجريكول نحو 46.54 جنيه للشراء، ونحو 46.64 جنيه للبيع.