انخفاض الدولار في ختام تعاملات اليوم الأحد

فقد الدولار 10 قروش على الأقل من قيمته أمام الجنيه مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، داخل الجهاز المصرفي المصري البالغ عدده 39 بنكا حكوميا وخاصا.

ووصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 46.49 جنيه للشراء و 46.62 جنيه للبيع.

وسجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.42 جنيه للشراء و 46.54 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية، يليه بنك الشركة المصرفية سايب مسجلا 46.45 جنيه للشراء و 46.55 جنيه للبيع .

وبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك الأخري نحو 46.5 جنيه للشراء و 46.6 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، الأهلي الكويتي، قناة السويس، HSBC، الاستثمار العربي، قطر الوطني الأهلي QNB، العقاري المصري العربي، البركة"، يليه بنكي العربي الإفريقي الدولي و مصر مسجلا 46.53 جنيه للشراء و 46.63 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46.54 جنيه للشراء و 46.64 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، يليه 46.6 جنيه للشراء و 46.7 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، المصري لتنمية الصادرات، التعمير والاسكان".

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي مسجلا 46.62 جنيه للشراء و 46.72 جنيه للبيع ثم المصري الخليجي " إيجي بنك" مسجلا 46.65 جنيه للشراء و 46.75 جنيه للبيع، ثم بنك القاهرة محققا 46.7 جنيه للشراء و 46.8 جنيه للبيع.

وبلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.75 جنيه للشراء و 46.85 جنيه للبيع في بنك الكويت الوطني NBK.