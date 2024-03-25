افتتاح ثمانية مشروعات بشرم الشيخ احتفالًا بعيد تحرير سيناء.. تعرف عليها

عقد اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اجتماعا بمكتبه بمجلس مدينة شرم الشيخ، في اطار المتابعة المستمرة والاستعداد لافتتاح عدد من المشروعات المهمة بمدينة شرم الشيخ خلال أعياد تحرير سيناء. بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، ومستشاري المحافظ، وعدد من مديري المديريات والشركات المعنية، وممثلي الشركات المنفذة للمشروعات بشرم الشيخ.

وذلك للوقوف علي الاستعدادات لافتتاح عدد من المشروعات بشرم الشيخ في ذكرى تحرير سيناء منها مبني الرصد الامني، ومضمار الهجن، وقرية التراث البدوي، والمستشفي البيطري وبحيرات الاكسدة، ونقطة مشاهدة الطيور، والحديقة المركزية، ومبنى مجلس مدينة شرم الشيخ.

وفي سياق آخر تابع اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المهمة بالمحافظة منها استيفاء البيانات الخاصة بمركز المتغيرات المكانية، وموقف مشروع جرين شارم المنفذ بالتعاون مع وزارة البيئة، وكذا المشروعات التي تقوم بها احدى الشركات للتعاملات المالية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمجلس مدينة شرم الشيخ، اليوم الاحد، بحضور الدكتورة ايناس سمير، نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، ومستشاري المحافظ، ورؤساء المدن.

شدد المحافظ خلال الاجتماع علي ضرورة استيفاء البيانات من مصادرها طبقا للتوقيتات الزمنية المقررة، وتذليل اية عقبات قد تواجه او تعيق التنفيذ لكافة المشروعات علي أرض المحافظة.

كان اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، قد تفقد أمس مائدة الافطار الرمضاني المجمعة، التي نظمها مجلس مدينة شرم الشيخ للعاملين بالمجلس واسرهم، بالحديقة المركزية الملحقة بمجلس مدينة شرم الشيخ، تنفيذا لتوجيهات محافظ جنوب سيناء بالتوسع في الموائد الرمضانية والافطار المجمع، وموائد الرحمن، لنشر روح الود والسماحة والبهجة خلال الشهر الكريم.

واشاد المحافظ بحسن التنظيم للمائدة ومستوي الخدمة بها، ونوعية وكمية الطعام المقدم، ووجه الشكر لرئيس مدينة شرم الشيخ، لافتا بان تكون نموذج يحتذي به في باقي مدن المحافظة.

رافق المحافظ خلال التفقد اللواء احمد الاسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعيرالسكرتير العام المساعد، واللواء محمود عيسي، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، وكان في استقبالهم اللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، والجهاز التنفيذي للمدينة.