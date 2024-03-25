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الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

إصابة 4 أشخاص إثر اصطدام سيارة ملاكى بعامود إنارة في التجمع الأول.. صور

الحادث
الحادث
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أصيب 4 أشخاص إثر اصطدام سيارة ملاكى فى عامود إنارة بمنطقة التجمع الأول وهرعت سيارات الإسعاف لمكان الحادث.

 

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود مصادمة ومصابين بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكى بعامود إنارة وأسفر الحادث عن أصابة 4 أشخاص وتم نقلهم الى المستشفى لتلقى العلاج، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان والمصابين، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

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