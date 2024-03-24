داليا عبدالرحيم: مواجهة الأفكار المتطرفة لا تقع على كاهل المؤسسة الأمنية فقط

قالت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، مقدمة برنامج “الضفة الأخرى"، ونائب رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، إن التنظيمات الإرهابية والمتطرفة استطاعت تنفيذ خططها بنشر التكفير بين أعضاء العديد من المجتمعات وكذلك تنفيذهم لخيالهم الاجرامي في واقع مصور ومعيش، فبعد تكفيرهم للناس يقومون بقتلهم أو ذبحهم مرددين "الله أكبر"، ويصورون مشاهد الذبح والقتل والتنكيل بضحاياهم، معتبرين أن الجريمة فضيلة والتوحش جهاداً، والغلو ديناً والتطرف مذهباً والعدوانية واجباً والتعصب قاعدة والتكفير أصلاً، والدموية فقهاً والترهيب منهجاً محموداً واغتصاب إنسانية البشر شرعاً والهوس المرضي القتل وقطع الرؤوس وسيلة من وسائل التقرب الى الله، وقتل الأخر وذبحه ضرورة لإقامة حكم الله في الارض.

وأضافت "عبدالرحيم"، خلال تقديمها برنامج “الضفة الأخرى”، المُذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن كل هذا يتطلب من الباحثين والنخب الفكرية والتربوية والدينية والسياسية جهدا كبيرا لمواجهة هؤلاء فهي مسؤولية كل جهة أو مؤسسة ومن هنا كانت فكرة هذه الحلقات الرمضانية التي نناقش فيها هذه المفاهيم مع علماء الدين داخل مؤسساتنا الدينية.

وأوضحت أننا نؤكد على أن مواجهة هذه الأفكار المتطرفة والإرهابية لا تقع على كاهل المؤسسة الأمنية فقط بل على كل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني وفي القلب منها المؤسسة الدينية ووزارة التعليم والثقافة والإعلام والشباب، تلك المؤسسات لابد أن تقوم بدورها وأن تظل يقظة لهذه الجماعات وطرق تسللها داخل المجتمع.