نجوم منتخب كرواتيا في حضرة الأهرامات

قبيل مواجهة المنتخب الوطني في نهائي كأس عاصمة مصر على ملعب استاد مصر بالعاصمة الإدارية، المزمع إقامته في العاشرة مساء الثلاثاء المقبل، حرص منتخب كرواتيا على التعرف على تاريخ الفراعنة في منطقة الأهرامات.

تحت سماء مصر وفي رحاب الحضارة المصرية القديمة، ظهر لاعبو المنتخب الكرواتي يتبادلون ركلات الكرة أمام الأهرامات الثلاثة، وعلى رأسهم وكان على رأس البعثة لوكا مودريتش قائد الفريق ونجم ريال مدريد الإسباني.

نجوم الكرة الكوراتية حرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية في المنطقة، مبدين إنبهارهم بالحضارة المصرية القديمة، فيما نشر لاعبو الفريق من بينهم النجم العالمي "مودريتش" تلك الصور على صفحتهم الشخصية من الزيارة والتي لاقت إعجاب مئات الالاف حول العالم.

ومنتخب كرواتيا ليس الأول الذي يقوم بزيارة الاهرامات اثناء تواجه في مصر فقد زار الاهرامات من قبل كل من المنتخب "الجزائري، جزرالقمر، جنوب افريقيا" لكرة القدم اثناء تواجدهم في البطولات الافريقية في مصر او مشاركتهم في مباريات مختلفة، فيسعى كل فريق اثناء التواجد في مصر استغلال فرصة رؤية وزيارة الاهرامات.

أما على مستوى المنتخبات الآخرى فقد زار مصر كل من المنتخب "البرتغالي، البولندي، والبرازيل، الروسي، التشيلي، السويدي، النمسا،فرنسا، سويسرا، اليابان، ألمانيا، الكونغو، أيسلندا، الجزائر، أوروجواي"، لكرة اليد وأعربوا عن إعجابهم بالمنطقة الاثرية وانشاء الاهرامات وصمودها منذ الاف السنين بنفس الهيئة.

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