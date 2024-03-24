الخارجية الألمانية تدين إعلان إسرائيل مصادرة 800 هكتار من الأراضي الفلسطينية

أدانت وزارة الخارجية الألمانية بشدة الإعلان عن مصادرة إسرائيل 800 هكتار من الأراضي الفلسطينية واعتبارها "أرض الدولة الإسرائيلية".

وذكرت الوزارة في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي ( إكس) تويتر سابقا، أن هذه المصادرة هي "أكبر تخصيص للأراضي الفلسطينية منذ أكثر من 30 عامًا".

وأكدت الوزارة أن المستوطنات "تعد انتهاكًا للقانون الدولي وتؤجج المزيد من التوترات في هذا الوضع الهش للغاية".

ودعت الوزارة إسرائيل إلى "وقف جميع أنشطة الاستيطان على الفور".

وتأتي هذه الإدانة في سياق تصاعد التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين، خاصة بعد إعلان إسرائيل عن خطط لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.