الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الاثنين، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.. بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وذكرت الهيئة- في بيان، اليوم /الأحد/- أنه من المتوقع شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما متوقع نشاط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأضافت الهيئة، أن بالنسبة لحالة البحر المتوسط متوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 22 14

العاصمة الإدارية 22 13

6 أكتوبر 23 13

بنهــــا 22 14

دمنهور 22 14

وادى النطرون 21 13

كفر الشيخ 21 13

المنصورة 22 14

الزقازيق 22 14

شبين الكوم 21 13

طنطا 21 13

دمياط 22 14

بورسعيد 22 15

الإسماعيلية 23 13

السويس 22 13

العريش 21 12

رفح 20 11

رأس سدر 23 13

نخل 20 08

كاترين 13 04

الطور 23 13

طابا 20 12

شرم الشيخ 24 16

الإسكندرية 21 13

العلمين الجديدة 20 12

مطروح 20 13

السلوم 21 14

سيوة 22 12

رأس غارب 24 15

الغردقة 24 16

سفاجا 23 14

مرسى علم 23 15

شلاتين 28 18

حلايب 25 19

أبو رماد 26 19

رأس حدربة 25 18

الفيوم 22 11

بني سويف 22 11

المنيا 23 10

أسيوط 23 11

سوهاج 24 12

قنا 25 13

الأقصر 25 12

أسوان 26 14

الواد الجديد 25 11

أبوسمبل 26 13

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية:

العظمى الصغرى

مكة 32 17

المدينة 27 16

الرياض 26 13

المنامة 28 20

أبوظبي 33 24

الدوحة 28 20

الكويت 26 13

دمشق 17 06

بيروت 19 15

عمان 14 07

القدس 15 07

غزة 19 13

بغداد 21 10

مسقط 30 25

صنعاء 21 12

الخرطوم 36 20

طرابلس 28 20

تونس 25 17

الجزائر 21 12

الرباط 21 11

نواكشوط 28 16

وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 16 02

إسطنبول 15 06

إسلام آباد 30 16

نيودلهي 34 21

جاكرتا 32 25

بكين 17 07

كوالالمبور 35 25

طوكيو 16 10

أثينا 21 10

روما 19 09

باريس 13 08

مدريد 14 04

برلين 09 01

لندن 12 07

مونتريال 02 06-

موسكو 07 01-

نيويورك 12 04

واشنطن 13 06

أديس أبابا 23 14.