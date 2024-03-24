نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة مطروح، تحت رعاية الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، اليوم الأحد، عددًا من المسابقات الرمضانية في حفظ القرآن الكريم والحديث الشريف من صحيح مسلم، والسيرة النبوية، تحت إشراف عدد من قيادات الجامعة، وذلك بمقر كلية التربية.

وأوضح رئيس جامعة مطروح، أن المسابقات تهدف إلى غرس حب القرآن الكريم وتقديسه، ونشر الوعي الديني، وإعلاء القيم الروحية عند الطلاب والطالبات، والحث على حفظ كتاب الله تعالى وسنة نبيه، وكذلك تطبيق أحكام التجويد، والتدريب على استنباط الأحكام والآداب الإسلامية التي يدعو إليها القرآن الكريم والسنة النبوية.

وأشاد الدكتور مصطفى النجار بأبناء الجامعة المشاركين في مختلف الأنشطة الطلابية، وتمثيلهم المشرف للجامعة على كافة الأصعدة المحلية، والإقليمية، على نحو يسهم في صقل شخصيتهم، وتنمية مهاراتهم، متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات دوام التقدم والنجاح.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عباس، إلى أن مسابقة القرآن الكريم جاءت بنظام مستويات؛ حيث تضمن المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملًا، والمستوى الثاني حفظ نصف القرآن الكريم، والمستوى الثالث حفظ ثلث القرآن الكريم، وذلك بمشاركة 16 طالبًا وطالبةً بكليات التربية، الزراعة الصحراوية والبيئية، التمريض، التربية للطفولة المبكرة، الآثار واللغات، علوم البترول والتعدين، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، حيث تمنح الجوائز للثلاث مراكز الأولى في كل مستوى، وشهادات تقدير لجميع المشاركين.

وبدورها أشادت لجنة التحكيم والتي تضم الشيخ إبراهيم سراج، والشيخ السيد خلف، بمديرية الأوقاف بمطروح، بالمستوى المتميز للطلاب المشاركين في المسابقة، متنمنيين لإدارة الجامعة وجميع منسوبيها دوام التقدم والرقي.

جامعة مطروح تنظم مسابقات رمضانية في حفظ القرآن والحديث الشريف

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