سلاف فواخرجي: لا أبحث عن الكمال وأحب الصورة الشخصية

حلت الفنانة سلاف فواخرجي، ضيفة إيناس سلامة الشواف، في برنامجها ألبوم صور، على راديو إنرجي ٩٢.١.



قالت سلاف فواخرجي : "بشوف الموضوع من أكثر من زاوية واعطي الكثير من المبررات للأشخاص في المواقف المختلفة، والأمر زاد بسبب طبيعة الشغل وأصبح من الضروري عدم الحكم على الشخص من جانب واحد ".

أكدت: " بمسح الصور حسب المواقف والأشخاص ولكني في الكثير من المواقف احتفظ بالصور لأن كل صورة هي جزء من حياتي حتي وان كانت مؤلمة".

وأضافت:"بكون قاسية علىً نفسي، فأنا لا أبحث عن الصورة الكاملة أو الكمال بحاول اكون صادقة وأسعى أن اكون صورة حقيقية، وأكملت: "بحب الصورة الشخصية والجماعية وفقا للأشخاص الموجودين في الصورة".

وتابعت:"صور فلسطين رجعت القضية أنها تكون قضية الانسانية في العالم، لا أستطيع لوم البعض في نشر الصور وسط القضية، بقيت ثلاث شهور مسخرة صفحاتي للقضية ولدعم أهالينا في فلسطين ولكن بعض مرور وقت أصبح من الضروري أن تعيش حياتك".