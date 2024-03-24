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الأحد 24 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

بالصور.. احتفالات الروم والسريان الأرثوذكس بأحد الشعانين اليوم

جانب من الصلاة
جانب من الصلاة
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سار المؤمنون في مسيرة احتفالية اليوم بالشرق الاوسط في كنيسة الروم والسريان الأرثوذكس والكنيسة الكاثوليكية في الراقد بمناسبة عيد الشعانين، وكان صليب المجد مرفوعًا في المقدمة،  يتقدمون بينهم رؤساء الأبرشيات والمطارنة مثل :رئيس أبرشية أربيل الكلدانية، السيد بشار متي وردة، وأسقف حدياب للسريان الكاثوليك، المطران نثنائيل نزار عجم، وراعي أبرشية الموصل وإقليم كردستان للسريان الأرثوذكس، المطران نيقوديموس داوود متى شرف ، وكان هناك أيضًا حضور لفرقة من الآباء الكهنة والأخوات الراهبات.

انطلقت مجموعة كبيرة من الناس ، حتي ويصل عددهم إلى الآلاف، من مزار مارت شموني في عنكاوا وحتى مزار مار إيليا ،و كان بينهم الأطفال من مركز التعليم المسيحي التابع لأبرشية أربيل الكلدانية، يرددون هتاف "هوشعنا في الأعالي مبارك الآتي باسم الرب".
و تمت قراءة الطلبات والصلوات بحضور المطارنة وتواجد المؤمنين، واستمتع الجميع بسماع فصل من الإنجيل المقدس المخصص لعيد الشعانين. وبعد انتهاء الاحتفال، توجه الحضور إلى السوق الخيري المقام بهدف التبرع وتقديم المساعدة.

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